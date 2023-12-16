مبادرة «اتكلم عربي» لأبناء المصريين في الخارج: تعرف إيه عن البصارة؟

أكلة «البصارة» هي إحدى الأكلات ذات الأصول المصرية، وهي عبارة عن فول يتم طهيه بطريقة معينة.. وذلك وفقًا لما نشرته الصفحة الرسمية لمبادرة «اتكلم عربي» عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

اتكلم عربي يشرح أصل البصارة

كما جاء في المنشور الذي نشرته المبادرة لأبناء المصريين في الخارج، أن الفول يضاف له إضافات أخرى مثل البصل والثوم والبقدونس والكزبرة، وتؤكل مع العيش والبصل الطازج، وتتمتع البصارة بمذاق شهي ومميز.

البصارة تمنح الجسم الطاقة والدفء خلال فصل الشتاء

واضاف المنشور أن البصارة تمنح الجسم الطاقة والدفء خلال فصل الشتاء، وهي مدونة منذ العصر القبطي كأحد وصفات الفول الشهيرة في مصر.

يذكر أن مبادرة «اتكلم عربي» من أهم المبادرات التي أطلقت، لربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم الأم «مصر»، وأهمية الحفاظ على اللغة العربية وهويتهم.