كلمات «قبطية» تُستخدم في لغتنا اليومية.. مبادرة «اتكلم عربي» تكشف

كلمات عديدة نستخدمها في معاملاتنا اليومية يرجع أصلها إلى كلمات مصرية قديمة «للغة القبطية»، وفقا لما نشرته مبادرة اتكلم عربي عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأضاف المنشور: «كلام كتير بنقوله في اللهجة العامية المصرية حاليًا ليس له وجود في اللغة العربية، وده لأنه يرجع إلى اللغة القبطية، مثل كلمة "وِن" والتي تعني "لف ودار».

كلمات نستخدمها يوميًا أصلها لكلمات اللغة القبطية

بالإضافة لكلمة «أوطة» والتي تعني «طماطم»، ده غير أسماء كتير من المحافظات والمدن في مصر التي يرجع أصلها لأسماء قبطية، مثل: قنا، النوبة، وغيرها الكثير من الكلمات، وده دليل على تمسك المصريين بلغتهم مهما اختلفت العصور وتوالت الأجيال.

ترابط النسيج المصري على مر السنين

وتضمن المنشور الذي نشرته مبادرة اتكلم عربي أن امتزاج القبطية بالعامية وتطورها دليل على ترابط النسيج المصري على مر السنين، وده بتتميز به اللغات المصرية عامةً ومش موجود في كتير من اللهجات المعروفة.