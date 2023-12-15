معلومات عن جامع السلطان الناصر محمد بن قلاوون.. مبادرة «اتكلم عربي» تكشف

يعد جامع السلطان الناصر محمد بن قلاوون، أحد أجمل المساجد الأثرية الشهيرة حول العالم، فهو تحفة معمارية عالية وضخمة مزجت بين كل فنون العمارة، وفقًا لما نشرته مبادرة «اتكلم عربي» عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

مواصفات جامع السلطان الناصر محمد بن قلاوون

وجاء في المنشور أنه يمتاز بوجود أعمدة رخامية «تحمل السقف» من عصور مختلفة، منها الفرعونية والبطلمية والرومانية وأُعيد استخدامها بروعة وبهاء، وجدرانه مزخرفة بالفسيفساء الرخامية الملونة رائعة الجمال والدقة، وهو ذو قبة خضراء تشبه قبة المسجد النبوي، ويعلو المسجد مئذنتان هما الأشهر بين مآذن العالم الإسلامي.

وهذا الجامع كان يعرف بأسماء عديدة منها الجامع الناصري نسبة إلى السلطان الناصر حسن بن الناصر محمد بن قلاوون، وأيضًا باسم «جامع الخُطبة»، وذلك لأنه كان الجامع الرسمي الذي تقام فيه صلاة الجمعة للدولة وقتها.

أجمل المباني بالقاهرة

وصفه المؤرخ العربي «المقريزي» بأنه من أجمل المباني بالقاهرة، بقوله: «فلا يُعرف في بلاد الإسلام معبد من معابد المسلمين يحاكي هذا الجامع وقُبته التي لم يُبنَ بديار مصر والشام والعراق والمغرب واليمن مثلها».

كما يصفه المؤرخ والأديب العربي «القلقشندي»، فيقول: «جامع الخطبة من أعظم الجوامع وأحسنها وأبهجها منظرًا وأكثرها زخرفة، متسع الأرجاء، مرتفع البناء، مفروش الأرض بالرخام الفائق، مبطن السقف بالذهب، وفي وسطه قبة يليها مقصورة يصلي فيها السلطان الجمعة، فهو بحق درة الفن الإسلامي».