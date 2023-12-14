«اتكلم عربي»: العصر القبطي المصري.. قصة حضارة أثرت على العالم

مصر هي مهد الأديان السماوية.. وكانت الملاذ الآمن وأرض المعجزات، في أثناء رحلة المسيح والعائلة المقدسة، والحضارة القبطية هي جزء أصيل في تكوين وتاريخ الشعب المصري، وهذا جعل العصر القبطي ليس مجرد أحداث وتاريخ انتهى، لكنه تراث متواصل ومستمر حتى اليوم، وذلك لأنّ نسيج الشعب المصري واحد على مر العصور، وذلك وفقًا لما نشرته مبادرة «اتكلم عربي».

العصر القبطي.. عصر العطاء الحضاري والديني

وأضاف الفيديو الذي نشرته المبادرة عبر صفحتها الرسمية «فيس بوك»، أنّ العصر القبطي يتميز بأنّه كان عصر العطاء الحضاري والديني، قدّمته مصر للعالم كله وأثر تأثير كبير على دول وحضارات أوروبا، وظهر في عصور نهضتها، سواء في الفنون أو العلوم أو العلوم أو الدين، والعمارة القبطية، ونهضت بروح الفن المصري القديم.

كما تعتبر الكنائس والأديرة والآثار القبطية في بلدنا، نموذج للعمارة والفن القبطي، كما عزف المصريون القدماء الموسيقي، ونشأ في العصر القبطي في مصر فن موسيقي كنسي، يضيف النزعة الفنية الموسيقية للأنغام المصرية القديمة، فالتاريخ القبطي المصري ملم يخص فئة واحدة.