«اتكلم عربي» تكشف معلومات مهمة عن حجر رشيد

حجر رشيد من أهم القطع الأثرية المصرية التي كانت لها دور رئيسي في فك رموز لغة المصريين القدماء، وكشف أسرار الكتابة المصرية القديمة «الهيروغليفية»، وفقًا لما نشرته الصفحة الرسمية لمبادرة اتكلم عربي على صفحتها الرسمية عبر «فيسبوك».

وجرى كتابة نص الحجر بثلاث لغات مختلفة: الهيروغليفية، والديموطيقية، واليونانية القديمة، وبناءً على ذلك، تسابق العلماء لفك رموز لغة القدماء، التي ظلت غامضة لآلاف السنين، لكن لم ينجح منهم إلا العالم الفرنسي شامبليون، من خلال اعتماده على اللغة القبطية.

واستطاع الإلمام الكامل بالقبطية، على يد الكاهن المصري «يوحنا شفتشي»، الذي جاء إلى فرنسا عام 1802، وكان يعرف اللغتين العربية والقبطية، فالقبطية كانت وما زالت حية حتى يومنا هذا، بسبب حفاظ المصريين ورجال الدين المسيحي عليها، لأن اللغة القبطية عبارة عن مزيج بين اللغة المصرية القديمة واليونانية، ما جعلها قادرة على نقل اللغة المصرية القديمة من الكتابة التصويرية إلى الكتابة بأبجدية لغوية.

ومن خلال ذلك، نجح شامبليون في ربط اللغات المختلفة على حجر رشيد، مع بعضها البعض، وفهم تداخل الأصوات والكلمات بينها، ومعرفة أسرار إحدى أقدم الحضارات التي عرفتها الإنسانية.

وكل ذلك يوضح لنا، مدى أهمية اللغة في الحفاظ على التراث، ونقله إلى الأجيال اللاحقة، فمن خلال الحفاظ على اللغة القبطية المصرية على أيدي رجال الدين المسيحي والمصريين، تم حل لغز الحضارة المصرية العظيمة التي حيرت العالم كله على مدار قرون، وستظل تُبهره لسنين قادمة.