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وصول سفينة مساعدات إماراتية إلى ميناء العريش تمهيدا لنقلها إلى غزة

كتب:

حسين إبراهيم
03:56 م | الجمعة 15 ديسمبر 2023
ميناء العريش البحري

ميناء العريش البحري

أعلنت محافظة شمال سيناء اليوم، في بيان، عن وصول سفينة إماراتية تحمل مساعدات متنوعة إلى ميناء العريش البحري، تمهيدا لنقلها إلى أهالي قطاع غزة.

وصول سفينة مساعدات إماراتية

وأضاف بيان المحافظة، أن الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، بدأ في استلام شحنة السفينة العملاقة، والتي تنوعت بها المساعدات ما بين أدوية ومستلزمات طبية وبطاطين وملابس ومستلزمات دوائية خاصة بالمستشفيات.

تفريغ شحنات السفينة بالميناء

بدوره أكد مصدر مسؤول بميناء العريش البحري أن السفينة وصلت إلى ميناء العريش مساء اليوم، وجارٍ تفريغ الشحنات وتسليمها للهلال الأحمر المصري، موضحا أن السفينة على متنها 3465 طنا من المواد الغذائية، و420 طنا من المواد الإيوائية، إضافة إلى 131 طنا من المساعدات الطبية.

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