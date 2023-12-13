وكيل تعليم شمال سيناء: انتظام الدراسة في جميع المدارس غدا

أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، انتظام العملية التعليمية بشكل طبيعي غدا الخميس، ولا يوجد أي غياب، مع شن جولات على المدارس لتأكيد الانضباط الدراسي، بما في ذلك المدارس التي كان بها لجان انتخابية.

الإجازة بتعليمات محافظ شمال سيناء

وأوضح «رضوان»، أن اليوم الأربعاء، كان إجازة استثنائية بناء على تعليمات المحافظ، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد بوجود أمطار، حفاظا على التلاميذ، داعيا جميع المدارس التي كانت بها لجان انتخابات، سرعة الانتظام غدا، وتنظيم الصفوف بشكل عاجل، ابتداء من غدا، ولا يوجد أي غيابات لأي من المدارس.

وكانت مديرية التربية والتعليم أعلنت اليوم الأربعاء، إجازة استثنائية، بناء على تعليمات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، حفاظا على تلاميذ المدارس، الابتدائية والإعدادية والثانوية بجميع فروعها.

تنظيم صفوف المدارس التي كانت لجان انتخابية

ومن جهة أخرى بدأت المدارس التي أقيمت بها لجان الانتخابات الرئاسية تنظيم صفوفها، للعودة إلى الدراسة أبتداء من صباح غدا الخميس، بحسب تأكيدات وكيل الوزارة، حيث جرى تخصيص عدد من المدارس في بئر العبد والعريش والشيخ زويد ووسط سيناء، وفصول دراسية في رفح، لجان انتخابية لمدة 3 أيام، كان أخرها أمس الثلاثاء، بالتنسيق بين المديرية والمحافظة

حيث تم إخلاء المدارس ونقل الصناديق الساعة التاسعة مساء أمس، الثلاثاء، وإعادة تسليمها لمسؤولي المدارس بالتربية والتعليم