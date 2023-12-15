غلق مزلقان قرية سفاي بالمنيا للصيانة.. اعرف الطرق البديلة

أعلنت محافظة المنيا، اليوم الجمعة، غلق مزلقان قرية سفاي التابعة للوحدة المحلية بإتليدم، في مركز أبوقرقاص؛ لإجراء أعمال الصيانة اللازمة لتأمين المزلقان.

تحديد طرق بديلة للسيارات في قرية سفاي

وحددت الوحدة المحلية في مركز أبوقرقاص، جنوب المنيا، الطرق البديلة للسيارات لحين انتهاء أعمال الصيانة وهي: «كوبري إتليدم، ويقع على بعد 3 كيلومترات من كوبري قرية سفاي، وكوبري الفكرية، ويقع على بعد 5 كيلومترات من قرية سفاي».

تحقيق عوامل السلامة والأمان

وتتبني هيئة السكك الحديدية، خطة لتطوير عدد من مزلقانات السكة الحديد في كافة مراكز محافظة المنيا، بواسطة تشغليها بالأنظمة الحديثة والبوابات الأوتوماتيكية؛ لتحقيق عوامل السلامة والأمان وتفادي وقوع أخطاء، من خلال تشغيلها بنظام تحكم حديث يعمل بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية، ما يحقق الأمان أثناء سير القطارات، وعبور السيارات والمشاة من المواطنين للمزلقانات.