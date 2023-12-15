عضو بـ«التحالف الوطني»: عملنا وفق أسس واستراتيجيات مخططة بشكل جيد

قال عصام عبد الرحمن عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، إنّ انطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مارس 2022، جاء في توقيت غاية في الصعوبة، مشيرًا الى أن العالم كله كان مازال في مرحلة الخروج من أزمة كورونا وتأثيرها الاقتصاد العالمي، وبوادر الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها الشديد على اقتصاديات معظم دول العالم والاقتصاد المصري من بينهم وتأثيرها على الشرائح المتوسطة والأولى بالرعاية.

دعم الشرائح الأولى بالرعاية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا «بالتالى دعوة الرئيس لتجمع المؤسسات الأهلية الكبرى تحت مظلة التحالف كان لها أثرا، ومغزى كبير في دعم الشرائح الأولى بالرعاية في تجاوز هذة الأزمات العالمية والتقليل من آثارها الفادحة».

عمل وفق أسس واستراتيجيات

وتابع: «التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عمل وفق أسس واستراتيجيات عمل تم التخطيط لها بشكل جيد، وتم تحديد عدد من الأهداف للتحالف، والتي من شأنها رفع مستوى ودعم الشرائح الأولى بالرعاية في القطاعات الأهم، منها الصحة والتمكين الاقتصادى بجانب الدعم الغذائي، وتلبية الاحتياجات الغذائية للشرائح الأولى بالرعاية، فالتحالف الوطني قام بدور كبير ومهم».

دعم الأشقاء في غزة

وأكمل: «وفي جانب تنفيذ رؤية الدولة المصرية في دعم الأشقاء، كان ومازل يقوم بدور حيوي وفاعل لدعم أخواتنا في غزة بالتوازي مع كل الجهد الذي يقدمه على الأرض بكافة المحافظات المصرية، وفي كافة القطاعات من أجل صناعة تغيير إيجابي حقيقي في واقع الأسر الأولى بالرعاية في كافة أنحاء الجمهورية».