أسعار الخضراوات اليوم الجمعة في سوق العبور

شهدت أسعار الخضراوات بأنواعها المختلفة، اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023 بسوق العبور، استقرارا نسبيا، حيث تتوفر جميع المنتجات من الخضروات والفاكهة بشكل جيد في الأسواق.

وتستعرض «الوطن» في السطور التإلىة، أسعار الخضروات اليوم وفق آخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب سوق العبور.

أسعار الخضروات اليوم

ويتراوح سعر البطاطس اليوم في سوق العبور ما بين 8 إلى 14.5 جنيه للكيلو.

ويتراوح سعر كيلو الكوسة اليوم في سوق العبور ما بين 8 إلى 17 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو الفاصوليا اليوم في سوق العبور ما بين 6 إلى 10 جنيهات.

ويتراوح سعر كيلو الجزر اليوم في سوق العبور ما بين 4.5 إلى 5.5 جنيه.

سعر الطماطم اليوم

ويتراوح سعر الطماطم اليوم في سوق العبور ما بين 4 إلى 7.5 جنيه للكيلو.

ويتراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي اليوم في سوق العبور ما بين 2 إلى 3.5 جنيه.

ويتراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي اليوم في سوق العبور ما بين 1.5 إلى 3.5 جنيه.

ويتراوح سعر كيلو الفلفل اليومي اليوم في سوق العبور ما بين 7 إلى 13 جنيها.