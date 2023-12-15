تحرير 12 محضرا في حملة تموينية على الأسواق بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة ميت غمر حماة مكبرة على الأسواق والمنشآت الغذائية واستهدفت الحملة محلات اللحوم والمجازر وثلاجات حفظ اللحوم بأنواعها المختلفة، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية المكونة من مديرية التموين ومباحث التموين ومديريتي الطب البيطري والصحة، ومسؤولي البيئة والإشغالات، وأسفرت الحملة عن تحرير 12 محضر منوع.

ضبط 100 كيلو من اللحوم وإعدامها بالكامل بالدقهلية

وقال اللواء دكتور محمود ضياء الدين، رئيس مجلس مدينة ميت غمر، في بيان، جرى شن حملات رقابية وتفتيشية على عدد من المنشآت الغذائية واستهدفنا خلال الحملة محلات بيع اللحوم والمجازر، وتم ضبط 100 كيلو من اللحوم بكافة أنواعها متغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وعلى الفور تم إعدامها بالكامل للحفاظ على صحة وحياة المواطنين، وجرى تحرير 12 محضرا متنوعا ما بين بيئة وتموين وعدم إعلان عن الأسعار ونقص في الاشتراطات الصحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.

تكثيف الحملات على الأسواق

وشدد رئيس مجلس المدينة على ضرورة تكثيف الحملات على الأسواق بأنواعها من مطاعم ومجازر ومنافذ والمجمعات الاستهلاكية كلها والحملات مستمرة بصفة دورية بالتنسيق مع محافظة الدقهلية واللجنة الخماسية في الفترتين الصباحية والمسائية للحفاظ على وصول طعام آمن للمواطنين خال من مسببات الأمراض.