موعد سداد الفائزين بالحج السياحي باقي قيمة البرنامج.. السياحة تكشف التفاصيل

أعلن إيهاب عبدالعال، عضو اللجنة الفنية للحج التابعة لوزارة السياحة والآثار، موعد سداد الفائزين بقرعة الحج السياحي لكامل قيمة البرنامج، قائلا: «سيتم الدفع في غضون أسبوع من إجراء القرعة وإعلان أسماء نحو 23 ألف فائز بالحج لهذا العام»، موضحا أن القرعة الإلكترونية لاختيار الفائزين بفرصة الحج السياحي ستكون يوم 6 يناير 2024.

سداد كامل قيمة برنامج الحج في 7 أيام

وأضاف لـ«الوطن»، أنه فور إعلان نتيجة القرعة ستطلب شركات السياحة المنظمة للحج من المواطنين الفائزين بالقرعة سداد كامل قيمة البرنامج في ظرف 7 أيام من إعلان النتيجة، وذلك حتى تقوم بسداد كامل قيمة تعاقداتها الخاصة بموسم الحج، خاصة أن الضوابط المنظمة للحج السياحي حددت موعد نهاية كافة إجراءات موسم الحج بيوم 25 فبراير المقبل.

خصم مقدم جدية الحجز

وأشار عضو اللجنة الفنية للحج، إلى أن الـ 23 ألف مواطن الفائزين بقرعة الحج السياحي عليهم استكمال باقي قيمة برنامج الحج خلال المدة المحددة، وذلك بعد خصم قيمة مقدم جدية الحجز التي دفعوها عند التقدم لتسجيل أسمائهم بقرعة الحج السياحي، حيث تتحول الرسوم الخاصة بالفائزين تلقائيا على حساب شركة السياحة المنظمة لبرنامج الحج.

وتابع عضو اللجنة الفنية للحج: «المواطنين الذين لم يوفقوا في قرعة الحج السياحي سيستردوا قيمة جدية الحجز التي دفعوها عند تسجيل أسمائهم، في غضون شهر من انتهاء قرعة الحج السياحي».

وحددت وزارة السياحة والآثار مبلغ 20 ألف جنيه كرسوم لجدية الحجز للمتقدمين لبرامج الحج الاقتصادية «البري والاقتصادي طيران»، و 60 ألفا للمتقدمين لبرامج الحج فئة 5 نجوم.