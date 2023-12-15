آخر ظهور للفنان عادل أنور قبل رحيله.. وجه شاحب وابتسامة فخر

صدمة جديدة تلقاها الوسط الفني، تحديدًا نجوم ونجمات الثمانينيات، إذ رحل عن عالمنا الفنان عادل أنور، شقيق المطرب الشهير نادر أبو الليف، وخال الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، صباح اليوم الجمعة.

وسرعان ما ضجت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة الفنان الراحل، مرفقين كلمات النعي والأدعية بالرحمة والمغفرة.

آخر ظهور للفنان عادل أنور قبل رحيله

بملامح تبدو شاحبة، ربما غالبها الإرهاق والتعب، أو حتى تقدم العمر، كان الظهور الأخير للفنان عادل أنور، وذلك اثناء حضوره وتكريمه عن أعماله القيمة، من صالون الدكتورة نهى بلال الثقافي.

وظهر أنور، يستقبل التكريم وسط حفاوة كبيرة من الحضور بالصالون، الذي يمقام بشكل دوري، وكان قد شارك متابعيه عبر صفحته على «فيسبوك»، بآخر ظهور له، منذ 5 أيام فقط.

إعلان وفاة عادل أنور

كان الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، أعلن خبر وفاة خاله عادل أنور، صباح اليوم، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ كتب: «لا حول ولا قوة الا بالله، توفي خالي الفنان المقرب من قلبي، عادل أنور.. كان جزءا كبيرا من ذكرياتي المرتبطة به، رحمه الله، أرجو الدعاء والفاتحة».

جنازة عادل أنور

خرجت جنازة عادل أنور، الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم، عقب صلاة الجمعة، من مسجد الرحمن بالرماية، وسط حضور بعض الفنانين، كان على رأسهم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

ووفقًا لما أعلنه ابن شقيقته أيمن بهجت قمر، فإن الوفاة جاءت بشكل مفاجئ مع الساعات الأولى من صباح اليوم، إذ لم يعلن عن سبب بعينه.

وكان نعاه عدد كبير من الأصدقاء والمتابعون من داخل وخارج الوسط الفني.

من هو عادل أنور؟

- من مواليد 9 يناير 1965.

- تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية في بداية الثمانينيات.

- عمل بعدة مسلسلات وسهرات وأفلام التليفزيون.

- شارك في عديد من الأعمال الفنية، كان أهمها: «الجزء الخامس من ليالي الحلمية، عملة نادرة، فلانتينو، فارس بلا جواد وغيرها».

- شقيق المطرب نادر أبو الليف، وخال الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر.