فراشهم الأرض وسقفهم السماء.. ضحايا العدوان في غزة هاربون من توحش القصف إلى برد الشتاء (ملف خاص)

«دثرونا بدعائكم ولا تنسونا فى ضجيج المعركة»، لسان حال كل نازح فى قطاع غزة، ظن البعض أنه راوغ الموت وتمكن من النجاة بحياته بعيداً عن صواريخ الاحتلال وقذائف دباباته، ورصاص مجنديه، إلا أن نوعاً آخر من المعاناة كان يكمن فى مخيمات النزوح بخان يونس ورفح جنوبى القطاع، فشعب غزة الذى يعيش على ساحل المتوسط، ويطلق على أحد أحيائه «مخيم الشاطئ» إمعاناً فى حب البحر ونسيمه، أصبحت المياه هى أمله وأكبر مخاوفه، فمن رحلة مضنية للبحث عن شربة مياه فى الشمال إلى سيول جارفة لمخيمات «أونروا» المكتظة فى الجنوب. «صوت المطر» بات هاجساً يراود سكان القطاع، ليصبح بمثابة موسيقى مزعجة تقض مضاجعهم، إلا أنهم لا مأوى لهم حتى وإن غرقوا تحت السيول سوى البقاء فى أماكنهم، لتنكشف فصول أخرى من المعاناة عقب تسرب مياه الصرف الصحى إلى الشوارع والمخيمات بعد تدمير غارات الاحتلال الشبكات والبنية التحتية، لتنتشر الأمراض الجلدية والتنفسية بين الأطفال والنساء وكبار السن، الذين باتوا مهددين بفقد حياتهم بعد خروج عدد كبير من المستشفيات عن العمل.

«الوطن» تستعرض معاناة النازحين الذين أجبروا على ترك منازلهم فى شمال ووسط قطاع غزة وأصبح فراشهم الأرض وسقفهم السماء وغذاؤهم الطعام الفاسد، كما تسلط الضوء على الخطط التى تتبعها وكالة «الأونروا» لحماية المدنيين من برد الشتاء، والمبادرات الشبابية التى ابتكرت مشاريع ونظمت مجموعات لتوزيع المياه وتوفير الغذاء والملابس السميكة لحماية الغزاويين من خطر الأمطار.