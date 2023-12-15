البرد ينعش مبيعات «الكالسون والدفايات».. وتجار: الطقم يبدأ من 80 جنيها

أدى اقتراب دخول فصل الشتاء والتراجع الملحوظ في درجات الحرارة خلال الفترة الماضية، إلى حدوث زيادة في مبيعات الملابس الجاهزة من أطقم الكالسون والدفايات بجميع أنواعهم، حيث تعد أطقم الكالسون والدفايات، من الملابس الداخلية الدافئة التي تستخدم للحفاظ على الحرارة الجسدية، وتتميز بتصميمها الناعم والمريح، وتعمل على توفير طبقة إضافية من العزل الحراري للجسم، تُصنع أطقم الكالسون والدفايات من مواد عازلة مثل «الصوف، أو البوليستر السميك، أو القطن»، مما يساعد في الاحتفاظ بالحرارة، ومنع تسرب البرودة إلى الجسم.

أسعار الكالسون والدفايات

وفي جولة لـ«الوطن»، على محلات الملابس الجاهزة في محافظة القاهرة، قال أحمد علي، أحد تجار الملابس، إن مبيعات الكالسون تزداد بشكل تدريجي خلال الفترة الحالية مع انخفاض درجات الحرارة، موضحا أن أسعار الكالسون الصوف الرجالي العادي يتراوح ما بين 80 إلى 100 جنيه، كما يتراوح سعر طقم الدفايات الرجالي والحريمي ما بين 120 إلى 250 جنيها بحسب النوع والخامة، وتتراوح أسعار الدفايات القطيفة المبطنة ما بين 200 إلى 300 جنيه، وفيما يتعلق بمقاسات الأطفال يتراوح سعر طقم الدفاية ما بين 70 إلى 150 جنيها حسب النوع والخامة، بينما يبدأ سعر الدفاية القطيفة البناتي من 100 جنيه.

تفاوت أسعار الدفايات

من جانبة قال محمود الداعور، عضو شعبة الملابس الجاهزة، بغرفة القاهرة التجارية، ورئيس الشعبة السابق، إن مبيعات الكالسون والدفايات، لم ترتفع بشكل كبير بعد، حيث لا تزال درجات الحرارة متوسطة، مشيرا إلى أن مبيعات الكالسون ترتفع مع شعور المواطنين بالبرودة.

وأوضح عضو شعبة الملابس، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار الكالسون والدفايات تختلف وتتفاوت، بحسب الخامة والماركة واللون والنوع، كما تختلف الأسعار من مكان لآخر، متوقعاً تزايد معدلات البيع خلال الفترة المقبلة.