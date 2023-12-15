انطلاق فعاليات البرنامج الكشفي لتنمية المهارات في 5 مراكز شباب بالسويس

شهدت محافظة السويس، انطلاق فعاليات البرنامج الكشفي لتنمية المهارات بمشاركة 1000 طليعي، الذي ينفذ في 5 مراكز بمحافظة السويس بواقع 200 مشارك لكل مركز.

تنمية مهارات شباب السويس

أطلقت الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالسويس، برنامج تدريبي كشفي لغير الكشفيين لتدريبهم على المهارات في 5 مراكز شباب.

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة في محافظة السويس، أن البرنامج الكشفي لتنمية المهارات الكشفية لغير الكشفيين يجري تنفيذه في 5 مراكز شباب على مستوى المحافظة، ويستمر حتى 15 يناير 2024، إذ يجري التدريب في المراكز من خلال قادة الكشافة بالمراكز، بـ200 طليع وطليعة لكل مركز.

وقال عادل الشيمي، وكيل وزارة الشباب والرياضة في السويس، إن المشروع يهدف إلى تدريب الكشافة على مجموعة من الأنشطة المتعددة والمهارات الكشفية الأساسية، والعمل على صقل مهاراتهم العلمية والثقافية والذهنية والبدنية وتنمية قدراتهم، وإكسابهم خبرات جديدة.