5 استعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول بالغربية

أيام قليلة تفصلنا عن ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول، بمختلف المراحل التعليمية في صفوف النقل بمدارس محافظة الغربية، والتي مقرر إجراؤها مطلع الشهر المقبل، وسط استعدادات مكثفة من قبل مديرية التربية والتعليم بالغربية، والجهات المعنية بالمحافظة.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول

وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن المديرية والإدارات التعليمية الـ10 تعمل على قدم وساق من أجل الاستعداد لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، والمقرر إجراؤها مطلع الشهر المقبل، بمختلف مدارس المحافظة بالإدارات التعليمية الـ10 على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

مناقشة استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول

وأكد أن هناك إجراءات واستعدادات تم مناقشتها أمس الخميس، خلال الاجتماع الذي تم عقده مع موجهي عموم المواد الأساسية، ومع مديري الإدارات التعليمية الـ10 من أجل الاستعدادات الخاصة بالامتحان، وهي كالتالي:

- تجهيز لجان الامتحانات داخل المدارس

- سرعة إنهاء وضع جداول الامتحانات وإعلانها في المدارس.

- ضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية.

- مراعاة الامتحان والامتحان الاحتياطي.

- مراعاة الدقة.

- مراعاة المستوى التحصيلي لجميع الطلاب.