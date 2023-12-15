سوزان نجم الدين تستعد لتصوير مشاهدها في «الحشاشين»

تستعد الفنانة السورية سوزان نجم الدين، لتصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل «الحشاشين»، فى الأيام القليلة المقبلة، مع الفنان كريم عبدالعزيز، والذي تخوض به الماراثون الرمضانى المقبل 2024، والذي تجسد خلاله شخصية جديدة عليها فى تحدِ كبير لنوعية الاعمال التاريخية.

مشاركة سوزان نجم الدين بالدراما السورية

كما تشارك بالموسم الرمضانى من خلال مسلسل آخر ولكنه سوري بعنوان «الصديقات»، والذي انتهت الفترة الماضية من تصوير مشاهدها بالكامل.

مسلسل الحشاشين

وتدور أحداث مسلسل «الحشاشين»، خلال القرن الـ11، حول شخصية «حسن الصبّاح»، ويتم التصوير فى أكثر من دولة، وتم الانتهاء من تصوير 50 % من أحداثه، وهو من سيناريو عبد الرحيم، ومن اخراج بيتر ميمي، من بطولة كريم عبدالعزيز، شريف سلامة، فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين.