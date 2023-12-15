مدرب منتخب كرة الجرس: نعمل على قلب رجل واحد للوصول لأولمبياد باريس 2024

قال الكابتن محمد فرحات، مدرب المنتخب المصرى لكرة الجرس «رجال»، إن هناك حالة معنوية عالية داخل المعسكر الأخير المقام بالصالة المغطاة استعداداً لبطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، مشيراً إلى أن هناك روحاً قتالية عالية من لاعبى المنتخب لكونهم يطمحون فى تحقيق إنجاز يضاف إلى إنجازات الفريق فى مختلف البطولات القارية والدولية.

وفى محاولة منه لتجهيز اللاعبين لخوض غمار البطولة الأفريقية قام بتكثيف الحصة التدريبية ووضع استراتيجيات جديدة فى التدريب تمكن اللاعبين من استثمار الفرص والعمل على الاستفادة من نقاط ضعف الفرق المشاركة فى البطولة.

تعريف اللاعبين بقوانين اللعبة وحدود الملعب من بين الأمور الفنية التى يركز عليها «فرحات» لكون هذا الأمر يساعد فى سرعة تنفيذ تكتيكات اللعب التى يضعها وفقاً لسير المباراة واختلاف الخصم، كما يتم تدريب اللاعبين على كيفية التعرف على أهم المناطق التى يجب التمركز فيها، إلى جانب تدريبهم على صد ركلات الجزاء والتحركات داخل منطقة الفريق الخاصة بشكل سليم لضمان عدم حدوث اصطدام بين لاعبى الفريق الواحد.

محمد فرحات: «بدأت التدريب من 12 سنة.. وبنطور اعتماد اللاعب على حاسة السمع»

الجوانب البدنية للاعبى كرة الجرس مهمة فريق التدريب بالجهاز الفنى بشكل أساسى، فهم يعملون على تجهيز اللاعبين بدنياً بشكل قوى ليزداد تحملهم عند الضغط عليهم، إلى جانب العمل على تقوية عضلات اليد التى يعتمد عليها اللاعب عند الصد والرمى، كما أن هناك تركيزاً شديداً على تحسين لياقة اللاعبين لكون كرة الجرس تحتاج إلى الرشاقة: «بنراعى إننا بنتعامل مع حاسة بصر ضعيفة وهنا لازم نطور من اعتماد اللاعب على حاسة السمع اللى أصلاً اللعبة معتمدة عليها بشكل أساسى».

منذ أن تولى «فرحات» تدريب المنتخب المصرى لكرة الجرس وهو يعمل على حصد البطولات حتى لا تكون مشاركة مصر فى البطولات شرفية، ومن هنا بدأ فى وضع الخطط والاستراتيجيات المختلفة كى يتمكن من الحصول على مراكز متقدمة فى البطولات حال عدم الحصول على مركز أول: «بدأت التدريب من 12 سنة، وكنت أدرب فى نادى مبارك بالمنوفية، وبعدها سافرت السعودية ودربت نادى الرياض، وتوليت القيادة الفنية لمنتخب مصر من سنتين، وعندى أحلام كتيرة نفسى أحققها، لأن اللعبة فى مصر مش واخدة حقها بشكل كافى، وده لأن الأندية الجماهيرية معندهاش فريق كرة جرس، وده قلل اهتمام الرعاة باللعبة واللى كان سبب فى وقوع مشاكل متعددة، ونحاول حلها بدعم وزارة الشباب والرياضة».

شارك «فرحات» رفقة المنتخب المصرى لكرة الجرس فى عدد كبير من البطولات، من بينها بطولة أفريقيا 2021 بغانا، وحينها حققوا المركز الثانى وتأهلوا لبطولة العالم بالبرتغال، وبعدها شاركوا فى بطولة تركيا الدولية 2022، وبطولة الأهرامات الدولية، ودورة الألعاب العالمية ببريطانيا 2023: «حصلنا على فضية أفريقيا وتأهلنا لبطولة العالم، ونتمنى التأهل لأولمبياد باريس 2024، وده الحلم اللى أعتبره حلمى الشخصى واللى لازم أحققه، إحنا معانا فريق محترم وعلى درجة كبيرة من الاحترافية وكلنا عندنا أمل فى التأهل».

يتم تحديد منطقة اللاعب التى يتمركز بها عن طريق ربط خيط ذات وزن ثقيل بهدف إشعار اللاعبين بأطرافهم داخل حدود منطقة اللعب حتى لا يخرج اللاعب خارج حدوده، ولكل لاعب عمق يبلغ 3 أمتار وبكل منطقة 3 خطوط موجودة لتوجيه اللاعبين يستخدمونها ليحافظوا على توجههم داخل الملعب.