يسري نصرالله: عشقت السينما منذ الصغر.. وشعرت بالخيبة لالتحاقي بـ«السياسة والاقتصاد»

قال المخرج القدير يسري نصرالله، إن أقرانه من التلاميذ أطلقوا عليه في المدرسة «الولد اللي بيحب السيما» نظرا لعشقه للسينما.

«كنا بنعافر» من أجل مشاهدة فيلم في الخمسينات

وأضاف المخرج يسري نصرالله خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها «بالخط العريض» على شاشة «الحياة»، «كنا بنعافر» من أجل مشاهدة فيلم في الخمسينات.

وتابع المخرج يسري نصرالله: «من الخيبة والتخلف التحاقي بكلية اقتصاد وعلوم سياسية، رغم أنني تتلمذت على يد بطرس غالي ورفعت المحجوب من أشهر الأساتذة في كلية الاقتصاد».

تواجده في جامعة القاهرة

وأكد المخرج يسري نصرالله، أنه رغم شعوره بالخيبة للالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إلا أنه كان سعيدا ومحظوظا لتواجده في جامعة القاهرة والتحاقه بالحركة الطلابية في السبعينات.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة في التاسعة والنصف مساء كل جمعة تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.