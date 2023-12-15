يسري نصرالله: أكثر ما جذبني في يوسف شاهين صدقه وجرأته

قال المخرج يسري نصرالله، إنه التحق بمعهد السينما بعد كلية الاقتصاد، ولكنه لم يكمل الدراسة بها، لافتا أن معهد السينما كان «مجتمعا مغلقا» مثل المدرسة الألمانية التي درس بها.

سبب حبه لـ يوسف شاهين

وكشف المخرج يسري نصرالله خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها «بالخط العريض» على شاشة «الحياة»، سبب حبه ليوسف شاهين قائلا: «فيلم عودة الابن الضال سبب حبي لـ يوسف شاهين فهذا الفيلم شاهدته مرات ومرات بسبب عبقريته الإخراجية».

عدم فهم أفلامه أشبه بالنكتة

وأضاف المخرج يسري نصرالله: «أجريت حوارا مع يوسف شاهين عن فيلم إسكندرية ليه، في أثناء عملي في جريدة السفير اللبنانية، وأكثر ما جذب انتباهي في يوسف شاهين صدقه وجرأته»، لافتا أن عدم فهم أفلام يوسف شاهين أشبه بالنكتة.