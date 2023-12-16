طرح 31.5 طن سكر بأسعار مخفضة في قرى ومراكز الشرقية.. الكيلو بـ27 جنيها

وزعت مديرية التموين بمحافظة الشرقية 12 طنا من السكر في مدينة القنايات، وتحديدا في عزبة أبو فرج، وقرى الطيبة وأم رماد والسطوحية وفرسيس وبهنباي، وذلك بسعر 27 جنيها للكيلو، مع توزيع كيسين لكل مواطن ببطاقة التموين.

طرح 3.5 طن سكر في الزقازيق

كما وزّعت المديرية 3 أطنان ونصف الطن من سلعة السكر ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية في مناطق فلل الجامعة، وعزبة عبد اللطيف حسانين، والحسينية والمنتزه وحسن صالح، بمعدل 2 كيلو لكل شخص يتقدم للحصول على السكر ببطاقة رقمه القومي.

طرح 12 طن سكر في مركز أبو كبير

وقالت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية لـ«الوطن»، إن المديرية توزع السكر يوميا من خلال محال التموين أو المحال التجارية والبقالة بسعر 27 جنيها للكيلو، مع إمكانية الحصول على كيسين سكر لكل مواطن، لافتة إلى توزيع 12 طن سكر في مدينة أبو كبير.

4 أطنان سكر في مركز ديرب نجم

وأشارت وكيل وزارة التموين إلى توزيع 4 أطنان من السكر في 4 قرى بمركز ديرب نجم، هي العصايد، وكفر الجنيدي، والمجفف، وأبو بري وطن الجواشنة، فيما تم توزيع طن لكل قرية فيها.