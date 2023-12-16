موعد إجازة التيرم الأول.. «التربية والتعليم» تكشف التفاصيل كاملة

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد إجازة التيرم الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بالخريطة الزمنية للعام الدراسي، موضحة أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024، وفي يوم الخميس 25 من نفس الشهر ينتهي الفصل الدراسي الأول للطلاب، مؤكدة أن جميع المدارس ملتزمة بتفاصيل الخريطة الزمنية على مدار العام الدراسي.

إجازة التيرم الأول

وعن موعد إجازة التيرم الأول، قالت وزارة التربية والتعليم، وفق الخريطة الزمنية، إن الإجازة تبدأ يوم السبت الموافق 27 يناير 2024، موضحة أن مدة إجازة نصف العام الدراسي 2023-2024 أسبوعين، ليبدأ بعدها الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024، ثم الامتحانات لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 25 مايو 2024، ووفق الخريطة الزمنية، فإنه من المقرر أن تنتهي، إجازة نصف العام يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه اعتبارًا من العام الدراسي 2024 - 2025، يتم تدريس اللغة الإيطالية بالمدارس الحكومية كلغة ثانية اختيارية بدءًا من الصف الأول الإعدادى، وفي مذكرة تفاهم وقعها الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم مع ميشيل كوارونى سفير دولة إيطاليا بالقاهرة.

تفاصيل تدريس اللغة الإيطالية بالمدارس الحكومية

- يأتي تدريس اللغة الإيطالية في إطار تطوير منظومة التعليم

- تدريس اللغات الثانية في المدارس الحكومية بداية من الصف الأول الإعدادي، من العام الدراسي 2024 - 2025.

- يختار الطالب اللغة الثانية التي يرغب في دراستها من ضمن قائمة اللغات الأخرى

- يستهدف تدريس اللغة امتلاك الطالب المهارات التي تمكنه من مواكبة سوق العمل.

- تدريس اللغة للطلاب في سن مبكر أفضل كثيرًا من تدريسها في سن كبير.

- تعمل الوزارة حالياً على وضع الإطار العام لمنهج اللغة الإيطالية

- بعد وضع الإطار العام للمنهج يتم وضع الوثيقة النوعية

- المرحلة الأخيرة بعد الوثيقة النوعية هي مرحلة تأليف الكتب.

- جامعة سيينّا بإيطاليا بدأت العمل فى إعداد الخطوط الأساسية للمنهج الذى يتم تدريسه

- يكون دراسة اللغة الإيطالية اختياريًا فى أول سنة دراسية الصف الأول الإعدادى

- سيصبح الطالب بعد الصف الأول الإعدادي مقيدًا بالاستمرار فى دراستها حتى نهاية مرحلة التعليم الثانوى العام أو الفني.

- ستكون المدة الإجمالية لدراسة اللغة الايطالية بالمدارس الحكومية المصرية 6.

- ستعادل المهارات اللغوية التى سيصل الطلاب والطالبات إلى اتقانها فى نهاية المرحلة الثانوية المستوى A2 من مستويات اتقان اللغات الأوروبية.