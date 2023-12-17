آخر موعد لسحب ملف التقديم على وظيفة معاون نيابة إدارية

يستمر التقديم حاليًا على وظيفة معاون نيابة إدارية، في مقر رئاسة الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية والنصف مساء، وذلك وفقًا للضوابط والمواعيد المحددة لكل جامعة، وينتهي سحب الملف يوم الأربعاء الموافق 10 يناير المُقبل 2024.

الانتهاء الأربعاء 10 يناير 2024

وبدأ سحب الملفات للتقديم على وظيفة معاون نيابة إدارية يوم السبت 16 ديسمبر 2023 الجاري ويستمر حتى الأربعاء 10 يناير 2024، وسيتم الإعلان عن الموعد المحدد لكل جامعة لاحقًا.

3 كليات متاح لها التقديم

ويتم التقديم على وظيفة معاون نيابة إدارية لكل من خريجي كليات الشرطة، الشريعة والقانون، والحقوق دفعة 2023.

وألزمت هيئة النيابة الإدارية المتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية بتوافر مجموعة من الضوابط لن يتم قبول الملف دون تحقيقها كالآتي منها:

1- أن يقوم المُتقدم بتسديد مبلغ 1200 جنيه مقابل سحب الملف باستخدام طريقة الدفع الإلكتروني «فيزا كارت».

2- يقوم بتجهيز وإحضار كل المستندات والأوراق المطلوبة عند التقديم بحسب كل كلية والجدول الزمنى المحدد عبر الموقع الرسمي للنيابة الإدارية.

3- سحب وتقديم الملفات يكون في نفس اليوم المحدد لكل جامعة.