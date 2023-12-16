يبدأ الخميس.. مركز المناخ بـ«الزراعة»: زيادة المنخفضات الجوية في الشتاء المقبل

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن فصل الشتاء سوف يبدأ يوم الخميس المقبل، ويشهد انكسارًا شديدًا في الحرارة خلال النهار والليل، كما ستكون هناك زيادة كبيرة في الندى والرطوبة.

شتاء مختلف

أضاف «فهيم»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الشتاء هذا العام يستمر لمدة 89 يوما، وبسبب ظاهرة النينو المناخية فمن المتوقع أن يكون مختلفا من ناحية قوة الحالات الجوية المصاحبة، حيث يشهد زيادة في عمق المنخفضات الجوية وقوة السحب، مع قوة في العواصف والمنخفضات الجوية المتوسطية، بالإضافة لرفع نسب الرطوبة والحمل الحراري وشدة في العواصف الرعدية ما يتسبب في سيول قوية لبعض المناطق.

وتابع رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن نماذج التنبؤات تشير إلى أن شتاء العام الحالي سيكون باردًا متقلصا يتخلله موجات صقيع قوية في أواخر شهر ديسمبر وطيلة أيام شهر يناير، على أن يتشكل صقيع متأخر ربيعي، كما أن هناك فرصة كبيرة لسقوط الأمطار على مختلف محافظات الجمهورية سواء كانت الأمطار متوسطة أو غزيرة وقد تتشكل سيول في مناطق الظهير الصحراوي لوادي النيل والدلتا وشبه جزيرة سيناء والساحل الشمالي، كذلك زيادة كبيرة في فرص تساقط زخات البرد بشكل أكبر من المعتاد، وزيادة غير اعتيادية في الشبورة المائية والضباب والرطوبة الجوية.

المعاملات الشتوية لكل المحاصيل

ويتعلق بالمعاملات الشتوية لكل المحاصيل يجب إجراء ريه التشتيت للقمح مع إضافة دفعة التسميد الأولي ويفضل إضافة 10 لترات فوسفوريك لزيادة معدلات التفريع، والبدء في زراعة عروة البطاطس الصيفية وإجراء السرية الأولى للزراعات المبكرة مع إضافة دفعة الأزوت في صورة نترات نشادر وتكثيف إضافات البوتاسيوم للتحجيم في البطاطس الشتوية والنحر والثوم والبصل المنقور والسبعيني وإجراء الرشات الوقائية ضد أمراض الرطوبة في الفول والطماطم والفلفل والفراولة والخرشوف وسرعة الانتهاء من التقليم والتخلص من مشاكل الموسم السابق لكل أشجار الفاكهة «المانجو والزيتون والرمان».