موعد سقوط الأمطار خلال الأسبوع المقبل.. و«الأرصاد» تحذر من ظواهر جوية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد سقوط الأمطار خلال الأسبوع المقبل، إذ يتوقع الخبراء أن يسود غدا السبت طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

موعد سقوط الأمطار الأسبوع المقبل

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان، أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة يومي الأحد والاثنين، على أن تستمر حتى يوم الثلاثاء وتكون خفيفة أيضا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

«الأرصاد» تحذر من الظواهر الجوية

وحذرت «الأرصاد» المواطنين من الظواهر الجوية، إذ تنتشر الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، يصاحبها نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا السبت

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 28 والصغرى 18 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 15 درجة مئوية.