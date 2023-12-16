الأرصاد تحذر السائقين من الشبورة على الطرق.. والعظمى بالقاهرة 25 درجة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه يجب على قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر والقيادة بهدوء واتباع كافة التعليمات المرورية.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن تكون حركة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين 1 و1.5 متر، وبالنسبة للبحر الأحمر يكون خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين 1 و1.5 متر.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 28 والصغرى 18 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 15 درجة مئوية.