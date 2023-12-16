«المالية» تعلن مواعيد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2024

أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات أشهر يناير وفبراير ومارس 2024، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه جرى تحديد 5 أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه، و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

بداية موعد صرف المرتبات

وأهابت وزارة المالية، بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي.

قال شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، في بيان، إنه جرت مراعاة عيد الميلاد المجيد، بحيث يجري صرف المتأخرات بداية من يوم الخميس 4 يناير بدلاً من يوم الأحد 7 يناير.

مرتبات شهر يناير للعاملين

أوضح أنه سيجري صرف مرتبات شهر يناير 2024 للعاملين بكل الجهات الإدارية بالدولة أيام 21 و22 و23 و24 و28 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام4 و8 و9 من الشهر نفسه، ومرتبات فبراير في أيام 22 و25 و26 و27 و28 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 8 و11 و12 من نفس الشهر، ومرتبات مارس أيام21 و25 و26 و27 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 7 و10 و11 من الشهر نفسه.

ماكينات الصراف الآلي

وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية ومراعاة للإجراءات الاحترازية.