حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم.. معتدلة نهارا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم السبت الموافق 16 ديسمبر الجاري، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية في الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، كما أن هناك بعض المناطق ستشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، علاوة على حدوث رياح باردة.

طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري

وتوقعت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن يسود يكون الطقس اليوم السبت، معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

أمطار خفيفة في بعض المناطق

أضافت في مداخلة هاتفية عبر «تليفزيون الوطن»، أن هناك بعض المناطق ستشهد سقوط أمطار خفيفة، كمان أن هناك رياح باردة، موضحة أن فصل الشتاء سيبدأ رسميا يوم 22 ديسمبر الجاري.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 28 والصغرى 18 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 15 درجة مئوية.