«الأرصاد» تكشف طقس اليوم.. معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء

حذرت الهية العامة للأرصاد الجوية، من تكون الشبورة المائية اليوم الجمعة؛ على بعض الطرق، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أنّ يسود اليوم، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع ظهور كثيف للشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، يصاحبها نشاط للرياح على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وبالنسبة للسبت، فمن المتوقع أنّ تكون كثيفة أحيانًا على الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

وجاءت درجات الحرارة، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 18 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 18 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 13 درجة مئوية.