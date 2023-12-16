سعر اليورو اليوم السبت 16-12-2023 في البنوك المصرية.. استقرار ملحوظ

واصل سعر اليورو اليوم السبت 16-12-2023 في البنوك المصرية ثباته أمام سعر صرفه الجنيه المصري، والذي كان عليه مع بداية شهر ديسمبر 2023، حيث تشير التوقعات إلى استمرار حالة الاستقرار بجميع البنوك المصرية لنهاية الشهر الجاري، وفق ما أُعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وأوضح الموقع، أنَّ سعر اليورو اليوم السبت 16-12-2023 سجل 33.43 جنيه للشراء و33.92 جنيه للبيع، وذلك في البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

ووصل سعر اليورو بداية التعاملات الصباحية داخل بنك مصر لـ33.43 جنيه للشراءً، أما سعر البيع وصل لـ33.79 جنيه.

سعر اليورو في بنك القاهرة

أما سعر اليورو اليوم السبت في بنك القاهرة فسجل 33.88 جنيه للبيع، و33.60 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

ووصل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي إلى 33.54 جنيه للبيع، و32.98 جنيه للشراء.