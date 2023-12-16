«ائتلاف نزاهة الدولي» يعرض تقريره حول الانتخابات الرئاسية في مؤتمر صحفي

يعقد ائتلاف نزاهة الدولي، مؤتمرًا صحفيًا اليوم، يستعرض من خلاله تقريره حول متابعة الانتخابات الرئاسية 2024، وما أبرز المخرجات التي توصل إليها الائتلاف من خلاله جهوده في الرصد والمتابعة لسير العملية الانتخابية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وعمل ائتلاف نزاهة، على متابعة سير العملية الانتخابية في مصر، بداية من مرحلة تسجيل المرشحين في الهيئة الوطنية للانتخابات واتخاذهم للخطوات المطلوبة من أجل قبول طلب ترشحهم، وحتى مرحلة التصويت التي بدأت يوم الأحد 10 ديسمبر الجاري، وانتهت الثلاثاء الموافق 12 من الشهر نفسه، وحتى مرحلة الفرز.

وخلال المؤتمر، سيجري الاستماع إلى شهادات المتابعين الدوليين التابعين للائتلاف، ورؤيتهم للانتخابات الرئاسية 2024.

يضم ائتلاف نزاهة 5 منظمات دولية، ومنظمتين محليتين، و100 شخص من المتابعين الدوليين والمترجميين وغرف العمليات، وعمل الائتلاف على متابعة الانتخابات الرئاسية من خلال غرفة العمليات المركزية وكذلك المتابعين الميدانيين الذين تواجدوا في العديد من المحافظات في زيارة لعدد من اللجان الفرعية المختلفة.