رئيس «ائتلاف نزاهة»: الانتخابات الرئاسية 2024 ستُكتب في تاريخ مصر

قال رئيس البعثة الدولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024 ورئيس ائتلاف نزاهة الدولي كوفي كانكام، إنه عند تكوين الائتلاف كان الجميع يحرص على أن يضم مؤسسات من الدول المختلفة، ومتابعة الانتخابات بمعايير دولية بهدف التأكد من إجراء انتخابات حرة ونزيهة، جاء ذلك خلال المؤتمر الذي يعقده الآن ائتلاف نزاهة حول متابعة الانتخابات الرئاسية.

العملية الانتخابية تمت بسلاسة

أكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات عملت على تسهيل عمليات المتابعة، التي جرت في 10 محافظات، وأن العملية الانتخابية جرت بسلاسة وبشكل مشرف، وهذه الانتخابات سوف تكتب في تاريخ مصر، بسبب المشهد الحضاري الذي ظهر أمام اللجان من خلال مشاركة كل فئات المجتمع.

حرص المصريين على الإدلاء بصوتهم

أوضح أن الانتخابات الرئاسية 2024، جرت بنزاهة، وأشاد بحرص المصريين على الإدلاء بصوتهم، واصطحاب الأطفال إلى مراكز الاقتراع التي وصفها بخطوة على طريق الديموقراطية فضلا عن أنها تسهم في تعزيز وطنيتهم.