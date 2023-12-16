ائتلاف نزاهة: المواطن المصري شريك أساسي في إنجاح الانتخابات الرئاسية

قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، والمتحدث باسم ائتلاف نزاهة، إنه رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة المصرية والتحديات الداخلية والخارجية، إلا أن المصريين حرصوا على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مما يؤكد أن المستقبل مشرق.

توقيت حساس

ووجه «عقيل»، خلال المؤتمر الذي يعقده ائتلاف نزاهة لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024، الشكر لرجال الأمن والشرطة في الحفاظ على سلاسة العملية الانتخابية، وكذلك الهيئة الوطنية للانتخابات التي بذلت جهودا كبيرة من أجل الخروج بانتخابات رئاسية نموذجية في توقيت حساس.

وأضاف «عقيل»، أن الناخب المصري كان شريكا أساسيا في إنجاح هذه التجربة الديمقراطية، لإدراكه الكامل بحساسية التوقيت الحالي والمخاطر والتحديات التي تحيط بالدولة على المستويات المختلفة، موضحا أن نسبة المشاركة الكبيرة التي شهدتها الانتخابات خير دليل على ذلك.

مشاركة النساء وكبار السن

وأوضح المتحدث باسم الائتلاف، أن المتابعين شاهدوا مظاهر في المقار الانتخابية وقفوا أمامها احتراما، كحرص السيدات على المشاركة واصطحاب أطفالهن، وكبار السن الذين لم تمنعهم الشيخوخة من المشاركة، وكذا الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية لم تشهد أي ممارسات تبطل العملية الديمقراطية وتمت بشفافية.