أرقام شكاوى المياه وطرق تقديمها عبر الهاتف.. «لو بتقطع كتير»

تعد المياه من أهم المرافق التي لا يمكن الاستغناء عنها في المنزل، فعند انقطاعها لحدوث أي من أعمال الصيانة، يعاني المواطنون حتى عودتها مرة أخرة، إذ إنّهم يعتمدون عليها بشكل كبير ليس للاستخدام الشخصي فقط، ولكن في إنهاء الأعمال المنزلية أيضا، الأمر الذي يجعلهم يهتمون بمعرفة طرق تقديم شكاوى المياه عند انقطاعها، حتى تستطيع الشركة إصلاح العطل الذي أدى لانقطاعها.

ما رقم الخط الساخن للمياه؟

وحرصت الشركة القابضة لشركة مياه الشرب على تطوير منظومة خدمة العملاء الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي، ما جعلها تقوم بإنشاء الخط الساخن 125 لتلقي اتصالات وشكاوى المواطنين، كما توالت مراحل التطوير وإنشاء مراكز خدمة العملاء وميكنة الاجراءات والدورة المستندية ورفع كفاءة مقدمي الخدمة.

كيفية الإبلاغ عن انقطاع المياه

وعناك العديد من الطرق التي يمكن الإبلاغ عن انقطاع المياه من خلالها، إذ يمكن التوجه مباشرة لمقر الشركة الرئيسية بكورنيش النيل بالساحل - محطة مياه روض الفرج بالقاهرة، كما يمكن الاتصال على الرقم 02/24583591 – 02/24583596، كما يمكن أيضا إرسال فاكس بالشكوى التي يرغب المواطن في الإبلاغ عنها من خلال التواصل عبر الفاكس على الرقم 02/24583884، أو من خلال إرسال الشكوى على البريد الإلكتروني hcww@hcww.com.eg.

رقم شكاوى انقطاع المياه في القاهرة والإسكندرية

وحرصت شركة المياه على توفير رقم خط ساخن في القاهرة والإسكندرية، إذ يستطيع قاطنو المحافظتين تقديم شكوى بالاتصال على رقم الخط الساخن 175، حتى تستطيع الشركة إصلاح العطل محل الشكوى.

شكاوى المياه واتساب

وحرصت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على إتاحة الفرصة للمواطنين بتقديم الشكاوى المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي من خلال الواتساب، ويختلف الرقم الخاص بكل محافظة، وجاءت الأرقام كالتالي:

- القاهرة: شكاوى المياه على الرقم 01206665125، شكاوى الصرف الصحي على الرقم 01021059240.

- بني سويف: على الرقم 01272021558.

- الفيوم: على الرقم 01275358538.

- دمياط: على الرقم 01013019333.

- الغربية: على الرقم 01200366333.

- الشرقية: على الرقم 01205502086.

- كفر الشيخ: على الرقم 01118024447.

- الدقهلية: على الرقم 01002501115.

- البحيرة: على الرقم 01033050125.

- صرف الإسكندرية: 01201175175

- الجيزة: على الرقم 01221799777

- مياة الإسكندرية: على الرقم 0121067877

- أسوان: على الرقم 01274427769

- قنا: على الرقم 01275118225

- مطروح: على الرقم 01149807250

- القليوبية: على الرقم 01200288880

- سوهاج: على الرقم 01207125125

- أسيوط: على الرقم 01206179891

- سيناء: على الرقم 01090018320

- الأقصر: على الرقم 01147999752

- المنوفية: على الرقم 01220906668

- المنيا: على الرقم 01271269587

رقم شكاوى المياه الهرم

يمكن تقديم شكاوى المياه في الهرم التابعة للجيزة عبر تطبيق قراءتي لتسجيل قراءة عدادات المياه، كما يمكن إرسال الشكوى عبر رقم الواتساب 01221799777، ويمكن التواصل مع الخط الساخن 125 لاستقبال شكاوى المواطنين.

رقم شكاوى المياه الجيزة

ويمكن للراغبين في تقديم شكاوى المياه بالجيزة التوجه إلى عناوين مراكز وفروع خدمة عملاء شركة مياه الشرب، في الأماكن التالية:

- مركز خدمة عملاء الجامعة – العنوان / شارع النيل أمام الفورسيزون.

- الكيت كات – العنوان/ ميدان الكيت كات بجوار بنك مصر.

- أحمد عرابي – العنوان/ الجزيرة الوسطى بشارع أحمد عرابي.

- أرض اللواء – العنوان/ شارع ترعة الزمر أرض اللواء أمام سلم الإليزيه.

- جزيرة محمد – العنوان/ شارع ترعة السواحل بجوار محطة صرف طناش.

- الرماية – العنوان/ شارع ترسا الهرم ناصية شارع المحولات.

- مركز خدمة عملاء المنيرة الغربية – العنوان/ تقاطع شارع شارع 17 مع 31 مدينة التحرير إمبابة.

- مركز منشأة البكاري – العنوان/ شارع منشأة البكاري قرية المنشية.

- مركز بولاق الدكرور – العنوان/ شارع 10 بجوار كنيسة العذراء ومارجرجس.

- مركز خدمة عملاء شركة مياه الشرب هضبة الأهرام – العنوان/ البوابة الرابعة خزان المياه.

- مركز وفرع خدمة عملاء مياه الشرب بالعمرانية – العنوان/ شارع المستشفى أمام السنترال.