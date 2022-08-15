طرق الإبلاغ عن شكاوى المياه.. «كسر وتسريب وجودة وانقطاع»

يبحث كثيرون عن طرق التواصل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حال وجود شكوى من ضعف المياه أو كسر ماسورة أو تسريب، أو الشكوى من جودة المياه، وأوضحت الشركة أنّها تتلقى الشكاوى عن طريق الخط الساخن أو من خلال خدمة العملاء، كما يلي:

الإبلاغ عن كسر أو ضعف أو قطع المياه

- الاتصال بالخط الساخن 125 - 175

- ملء النموذج الخاص بالشكاوى 1 أو 2 مع التأكد من أنّ بيانات العميل صحيحة من الاسم ورقم الهاتف والرقم القومي.

- إخطار الجهة المختصة بالمعاينة وفحص الشكوى سواء الشبكة أو المعمل.

- متابعة الشكوى مع الجهة المكلفة بالمعاينة والفحص طبقا للمدد المخصصة لكل شكوى، فمثلا شكوى انقطاع المياه مدتها الزمنية 4 ساعات، وشكوى الضعف أو كسر أو تسريب أو طفح مياه تستغرق 12 ساعة، وشكوى جودة المياه تستغرق ساعتين، كمؤشرات مبدئية لحين الحصول على نتيجة المعمل.

- بعد التأكد من إزالة أسباب الشكوى خلال المدد المقررة يتم التواصل مع العميل وإخطاره.

التضرر من شكوى استهلاك المياه أو قراءة خاطئة للعداد

وحال وجود شكوى بشأن التضرر من استهلاك المياه أو قراءة عداد المياه أو الخطأ في الاسم أو العنوان يتم اتباع الخطوات التاليةك

- الاتصال بالخط الساخن 125.

- يمنح العميل رقم انتظار ونموذج الشكاوى.

- تسجيل بيانات العمل والتأكد منها من خلال البيانات على الحاسب.

- تحرير طلب فحص عداد - معاينة على الطبيعة - وإصدار إذن دفع فحص العداد وتوجيه العميل للخزينة للسداد.

- تحصيل قيمة فحص العداد من العميل.

- إصدار إيصال السداد من أصل و3 نسخ.

- تسليم العميل صورة إيصال السداد للمغادرة في انتظار رفع العداد للفحص.

-إ رسال صورة من إيصال السداد لموظف الشباك.

- بعد استلام صورة من إيصال السداد يتم تسجيل طلب الفحص بالسجل.

- فحص العداد واستلام نتيجة الفحص

- التواصل مع العميل وإخطاره بنتيجة الفحص وطلب حضورة لخدمة العملاء إذا لزم الأمر مثل سداد ثمن عداد جديد أو سداد تسوية.