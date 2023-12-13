الكشف على 157 ألف مواطن بالبحر الأحمر ضمن مبادرة 100 يوم صحة

كشف الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، استمرار انتشار فرق المبادرات الرئاسية بمدن المحافظة ضمن خطة التأمين الطبي وجاهزية مستشفيات المحافظة، وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وأشار العربي في تصريحات لـ«الوطن» اليوم إلى أن الفرق الطبية تقدم الخدمات الصحية للمواطنين بالعيادات المتنقلة، وفحصهم وفقا لخطة عمل المبادرات الرئاسية الصحية، لافتا إلى تقديم الخدمة لما يقرب من 157 ألف مواطن ضمن مبادرة 100 يوم صحة منذ انطلاقها، والتي تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة المرأة وصحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن سرطان الثدي والاعتلال الكلوي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة.

رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات

وأكد العربي، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات ووحدات الصحة في كافة مدن المحافظة، وإعلان حالة الطوارئ تزامنًا مع بدء موسم الأمطار والسيول بالبحر الأحمر ومواجهة التقلبات في الأحوال الجوية.

ولفت إلى أن مديرية الصحة بالبحر الأحمر شاركت في الانتخابات الرئاسية 2024 على مدار الثلاثة أيام السابقة من خلال العيادات المتنقلة، والتواجد الدائم في محيط اللجان والمقرات الانتخابية بجميع أنحاء المحافظة، وقدمت الخدمة لأكثر من ألف مواطن ضمن خطة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية 2024، والتي انتهت فعالياتها أمس الثلاثاء.