مواعيد وأماكن حملة «100 يوم صحة» بمحافظة الفيوم لمدة أسبوع

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الفيوم، مواعيد وأماكن حملة 100 يوم صحة الثابتة والمتنقلة بمختلف قرى ونجوع المحافظة خلال الفترة من 16 ديسمبر وحتى 22 من الشهر ذاته، خلال الفترتين الصباحية والمسائية، إذ يتم خلالها توقيع الكشف الطبي بالمجان على المرضى من مختلف الفئات، وفي كافة التخصصات الطبية، إلى جانب التثقيف الصحي لدى المواطنين.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل مواعيد وأماكن حملة 100 يوم صحة بمحافظة الفيوم الأسبوع القادم، بدءًا من غد السبت وحتى الجمعة المقبلة، والتي تتضمن تمركزات ثابتة وسيارات متحركة، بحسب ما أعلنت مديرية الصحة.

أماكن حملة 100 يوم صحة بمدينة الفيوم

وأوضحت مديرية الصحة بمحافظة الفيوم، أنّ أماكن حملة 100 يوم صحة في إدارة بندر الفيوم الصحية تتواجد خلال الفترة الصباحية في مستشفى الفيوم العام، وعيادة الحواتم، ومجلس المدينة، وحديقة الحيوان كالآتي:

أماكن حملة 100 يوم صحة بمركز الفيوم

وذكرت مديرية الصحة إنَ أماكن حملة 100 يوم صحة في مركز الفيوم تتواجد خلال الفترة الصباحية في قريتي حرفوش وعاشور بسنوفر، وفانوس بالعزب، وجويني بالعدوة، ونصار بسيلا، والشركة بالناصرية، والشيخ الطيب باللاهون، والشيمي بأبو السعود، وأبوطة بمنشأة كمال، وفتيح بالسنباط، وفراج بهوارة المقطع، والحريشي بتلات كالآتي:

أماكن حملة 100 يوم صحة بسنورس

وتتمركز وأماكن حملة 100 يوم صحة بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، في قرى فيديمين ومطرطارس، والوحدة الصحية بمنشأة دكم، وسنهور البحرية، وجبلة، ومنشأة بني عتمان، ومنشأة دكم، والتوفيقية، وأبهيت، ومنشأة طنطاوي، ومنشأة سنورس، والسعيدية، وعزب سنورس، ومدينة سنورس كالآتي:

أماكن حملة 100 يوم صحة بأبشواي

وفي أبشواي، تتمركز أماكن حملة 100 يوم صحة في شكشوك، والخالدية بأبو شنب، وعزبة عبدالله بأبو دنقاش، ومجلس مدينة أبشواي، والعجميين، وكاسح حسن بالعلوية، وأبو شنب، وشارع الجلاء كالآتي:

أماكن حملة 100 يوم صحة بطامية

مستشفى طامية المركزي، والمدينة الصناعية، ومحكمة طامية، وسوق طامية، وعزبة الكتبي بالمظاطلي، وبندر طامية خلف مشروع المياه، ومجلس مدينة طامية، ومسجد النصر كالآتي:

أماكن حملة 100 يوم صحة بيوسف الصديق

وتتمركز في مناطق البركة، والفقي، والمشرك قبلي، ويوسف الصديق، وخرابة تويدار، والقرية التانية، والشواشنة، كالآتي:

أماكن حملة 100 يوم صحة بإطسا

تتمركز في مجلس مدينة إطسا، والحجر، وعتامنة المزارعة، وجردو، ومنية الحيط، وقلهانة، وأبو جندير، ورحمي، ومطول، ودفنو، وقلمشاه، ودانيال، والقاسمية، كالآتي:

ما هي حملة 100 يوم صحة؟

وحملة 100 يوم صحة هي مبادرة أطلقتها وزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي وفحص المرضى في جميع المحافظات بالمجان، إلى جانب تقديم التثقيف والتوعية الصحية للمواطنين، من خلال فرق طبية تنتشر وتتمركز في النوادي، والمناطق العامة، والوحدات الصحية، والمولات بمختلف المحافظات.