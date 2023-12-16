جامعة أسوان تنظم مؤتمرا لتبادل الخبرات حول أمراض الصدر وطرق العلاج

نظم قسم أمراض الصدر بكلية الطب في جامعة أسوان، مؤتمره الأول في إطار السياحة التعليمية وتبادل الخبرات، بحضور نخبة من أساتذة الجامعات وخبراء الطب ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وتستمر فعاليات المؤتمر على مدار يومين، تحت عنوان «بلمو أسوان النسخة الأولى»، حول تبادل الخبرات في مجال طب الصدر والتعرف على أحدث طرق العلاج وإقامة ورش عمل متنوعة، بمشاركة رؤساء الأقسام الاكلينيكية وبحضور الأطباء المتخصصين في تخصصات مختلفة من محافظات مختلفة.

ورش عمل على هامش المؤتمر

كما تضمنت ورش العمل التدريب على استخدام التقنيات الحديثة مثل الإيكو والموجات الصوتية لتشخيص ومعالجة حالات الصدر، وبمشاركة خبراء وأساتذة الجامعات المصرية والعاملين بقسم الصدر بالمستشفى الجامعي بأسوان.

تأثير حساسية الصدر

من جانبه أشار الدكتور شاذلي بغدادي، رئيس قسم الصدر بكلية الطب والمستشفى الجامعي بأسوان، إلى أن المؤتمر تناول تأثير حساسية الصدر على الأجهزة المختلفة في الجسم، مثل الكلى والكبد والقلب، وأمراض العصبية والروماتيزم، بالإضافة إلى تأثيرها على الحوامل والأطفال.

منصة لتبادل الخبرات

ويهدف المؤتمر إلى توفير منصة لتبادل المعرفة والخبرات بين الأطباء والمتخصصين في مجال الصدر، وتعزيز التعلم المستمر وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى المصابين بحساسية الصدر.