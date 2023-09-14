«الكمامة وبخاخات التحكم اليومي».. روشتة لمرضى حساسية الصدر في سبتمبر

دائما ما يشهد شهر سبتمبر، بداية الخريف، الذي يعتبر الفصل الأسوأ من الشتاء لمريض حساسية الصدر، خاصة أنه تغلب عليه تقلبات جوية، بحسب الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، موضحا أن قيم الحرارة تنخفض خلاله وترتفع على مدار اليوم، كما أنه موسم نشاط العدوى التنفسية، التي تعتبر أكبر مثير لحساسية الأنف والصدر، بالإضافة إلى هبوب عواصف ترابية.

لمرضى الحساسية.. ارتدوا الكمامات

قدم أمجد الحداد، خلال حواره مع الإعلامية هبة ماهر، مقدمة برنامج «8 الصبح»، على قناة «dmc»، عدة نصائح لمرضى الحساسية، منها ارتداء كمامات حال الخروج من المنزل في حالة وجود رياح مثيرة للأتربة، إذ تشكل الكمامة حائط صد ضد كورونا والأتربة وغيرها، وبالتالي فإن المريض لن يدخل في أزمات ربوية أو يعاني من نوبات عطس وزكام في حالة ارتداء للكمامة.

نصائح مهمة في الشتاء

أضاف رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أنه يمكن لمريض حساسية الصدر، أن يحصل أيضا على «الأدوية التحكمية»، وهي بخاخة الأنف وبخاخة صدر وغيرها، كما يمكن الحصول على بخاخات التحكم اليومي صباحا ومساءً بصورة وقائية، المريض عند التعرض لأي مثير تنفسي، سواء البرد أو الإنفلونزا أو التراب، لحمايته من أن يصاب بأزمة ربوية حادة، قد تستدعي دخوله المستشفى.