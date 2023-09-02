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الداخلية: إجراءات قانونية ضد مروجي شائعة وجود تجمعات ليلية بأحد المحافظات

كتب:

الوطن
01:42 ص | السبت 02 سبتمبر 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

نفى مصدر أمني، صحة مقطع فيديو، تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود تجمعات ليلية بإحدى المحافظات.

وأكد المصدر أن ذلك المقطع قديم، وسبق تداوله منذ عدة أعوام، وذلك يأتي في إطار المحاولات اليائسة للجماعة الإرهابية لإثارة البلبلة، والإيحاء للمواطنين بوجود مؤيدين لدعواتهم التحريضية، بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام.

وأكد المصدر أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الشائعات بشكل حاسم.

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بقلم الوطن