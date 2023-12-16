«رصيدك هو عملك».. ماذا قال الشيخ صباح الأحمد في وصيته للأمير نواف؟

نعى الديوان الأميري الكويتي، اليوم، أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية عن عمر ناهز 86 عاما، وقال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله في نص إعلان خبر الوفاة: «ببالغ الحزن والأسى ننعي إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والاسلامية وفاة المغفور له سمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه وإنا لله وإنا إليه راجعون».

أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، الذي دخل المستشفى في نهاية نوفمبر الماضي بسبب وعكة صحية طارئة، وُلد عام 1937، وهو سادس أبناء الشيخ أحمد الجابر الصباح، وخلال سنوات الحكم الثلاث للشيخ نواف شهدت البلاد تشكيل 7 حكومات.

وصية مؤثرة من الأب لولي عهده

قبل تولي الأمير نواف حكم البلاد في سبتمبر عام 2020 خلفا للشيخ صباح الأحمد، ترك الأخير وصية مؤثرة لولي عهده، كتبها قبل ساعات قليلة من وفاته، وبحسب جريدة القبس الكويتية، أصبحت تلك الوصية حديث مواقع التواصل الاجتماعي، حينها.

جاء محتوى وصية الشيخ صباح الأحمد لولي عهده الأمير نواف، الراحل عن عالمنا صباح اليوم، عن قيمة التكاتف بين العائلات الحاكمة وطالب جميع أفراد العائلة بألا ينساقوا وراء أي خلافات.

وصية تدعو إلى ترك الخلافات

وحسب جريدة القبس الكويتية، شمل محتوى الوصية محددات فترة حكم ولي عهده الأمير نواف، «حملنّاك مسؤولية كبيرة الله يساعدك عليها، واعلم جيدا أن الغاية هي خدمة الناس وليست خدمة كرسي الحكم.. اعلم أن الوظيفة والمنصب والمسؤولية كلها مؤقتا ورصيدك الحقيقي هو عملك وإنجازك، كلما عملت من أجل الناس وارتفع شأنك، حارب الفساد والمفسدين».