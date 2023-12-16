5 معلومات عن محطة الملك فؤاد بكفر الشيخ بعد تحويلها إلى مكتب بريد

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، افتتاح محطة قطار الملك فؤاد التاريخية أو ما تُعرف باسم «المحطة الملكية» بمنطقة منشأة فؤاد بكفر الشيخ، وذلك بعد الانتهاء من أعمال رفع كفائتها وتطويرها وترميمها وتحويلها لمكتب بريد، لتقديم جميع الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة وخدمات مصر الرقمية للمواطنين.

معلومات عن محطة الملك فؤاد بكفر الشيخ

وتستعرض «الوطن» أهم المعلومات عن محطة الملك فؤاد بكفر الشيخ بعد تحويلها إلى مكتب بريد، فيما يلي:

1- أُنشئت المحطة في عهد الملك فؤاد الأول عام 1934، وكان ينزل فيها خلال زيارته إلى كفر الشيخ.

2- تعرضت المحطة لحالة من الإهمال على مدار أعوام طويلة.

3- في شهر مايو الماضي بدأت أعمال ترميم وتطوير ورفع كفاءة المحطة الملكية والتي استمرت حوالي 7 أشهر.

4- تم استغلال المحطة وتحويلها لمكتب بريد لتقديم جميع الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة وخدمات مصر الرقمية للمواطنين من أهالي كفر الشيخ.

5- أعمال ترميم وصيانة وتطوير المحطة الملكية بمنطقة منشأة فؤاد بكفر الشيخ أجريت باستخدام أحدث أساليب الاستدامة، مع الحفاظ على تراثه المعماري الفريد والهُوية المصرية كمبنى أثري من طراز فريد، وذلك بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات وزارة السياحة والآثار ومحافظة كفر الشيخ.