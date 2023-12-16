7 نصائح للتعامل مع نوة الفيضة الصغرى.. تضرب الإسكندرية خلال أيام (فيديو)

يشهد طقس الإسكندرية خلال الأيام المقبلة، حالة من الاضطراب الشديد، حيث تسود الأجواء الشتوية الباردة، مع عودة الأمطار، قبل أيام قليلة من نوة الفيضة الصغرى التي تضرب المحافظة 19 ديسمبر الجاري، الأمر الذي تبعه إصدار 7 تحذيرات من محافظة الإسكندرية للمواطنين للتعامل معها.

طقس الإسكندرية خلال نوة الفيضة الصغرى

وتشهد حالة الطقس في الأيام المقبلة بالإسكندرية استمرار الأجواء الشتوية، حيث تبدأ أمطار نوة الفيضة الصغرى بنسبة 30% غدا الأحد، وتزداد على مدار 5 أيام لتصل إلى ذروتها بمعدل يصل إلى 60%.

تحذيرات بسبب نوة الفيضة الصغرى على الإسكندرية

وبسبب حالة الطقس في الأيام المقبلة بالإسكندرية، بالتحديد خلال نوة الفيضة الصغرى، فقد عممت محافظة الإسكندرية مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين لضمان سلامتهم وأمنهم، تمثلت في الآتي:

- الابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالي.

- توخي الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار، وعدم القيادة سوى في الضرورة القصوى وبحذر شديد.

- تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

-عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

- عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

- عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.

- عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.