«الأرصاد»: استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد طقسًا معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة «TeN»، أنّ هناك شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

استقرارًا في درجات الحرارة

وأكدت أنّ الطقس خلال الأيام المقبلة يشهد استقرارًا في درجات الحرارة، مع استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى نهاية الأسبوع الجاري، مشيرة إلى وجود نشاط رياح على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة بمختلف أنحاء الجمهورية

القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 درجة مئوية، والصغرى 13 درجة مئوية.

في السواحل الشمالية العظمى 21 درجة مئوية، والصغرى 12 درجة مئوية.

في جنوب سيناء العظمى 28 درجة مئوية، والصغرى 16 درجة مئوية.

وفي شمال الصعيد العظمى 27 درجة مئوية، والصغرى 14 درجة مئوية.

وفي جنوب الصعيد العظمى 32 درجة مئوية، والصغرى 18 درجة مئوية.