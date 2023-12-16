كريم فهمي يؤدي مناسك العمرة بصحبة زوجته

نشر الفنان كريم فهمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» على خاصية ستوري، صورًا تجمعه بزوجته، من أمام الكعبة المشرفة، وهما يرتديان ملابس الإحرام ويؤديان مناسك العمرة.

النجمان يؤديان مناسك العمرة

وحرص كريم فهمي وزوجته، على أداء مناسك العمرة، وحضور أحد المعارض الثقافية، بعد حضورهما لمبارة الأهلي ومنتخب جدة ليلة أمس في المملكة العربية السعودية.

وظهر ذلك من خلال «ستوري» نشرة كريم فهمي وهم يرتديان ملابس الإحرام أمام الكعبة الشريفة.

معرض الكتاب

كما كشف الفنان كريم فهمي، من خلال صور نشرها لها على خاصية «ستوري» على حسابه الرسمي على «إنستجرام» عن حضور معرض الكتاب في جدة، حيث أنه كان من ضيوف المعرض و حاوره محمود خوجة.