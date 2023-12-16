أسعار السكر اليوم في الأسواق.. 27 جنيها للكيلو

سجل سعر السكر اليوم السبت 16-12-2023 نحو 27 جنيهًا في الأسواق والمحال التجارية جاء بعد توافر كميات كبيرة من السكر داخل السلاسل التجارية عن طريق وزارة التموين، وذلك بحسب الغرفة التجارية التي أكدت ضخ كميات كبيرة من السكر في الأسواق.

سعر كيلو السكر الحر 27 جنيهًا

كما أسهم الإجراء الأخير من قبل وزارة التموين بتوفير كميات من السكر على بطاقات التموين ويكون توزيع الكميات كالتالي البطاقة المقيد بها 3 أفراد فأقل يحق لها كيلو سكر حر بسعر 27 جنيهًا بجانب السكر المدعم البالغ قيمته 12.6 جنيه للكيلو، و2 كيلو سكر حر بسعر 27 جنيهًا للبطاقة المقيد بها 4 أفراد فأكثر، إلى جانب أيضا توفير السكر المدعم.

وقال الخبير الاقتصادي أحمد أبو علي إن انخفاض سعر السكر نتيجة لجهود الدولة في توفير كميات كبيرة من المنتج وعرضها في كافة السلاسل التجارية بالسعر المحدد من قبل الدولة وهو 27 جنيهًا للكيلو السكر المعبأ.

السلع المخفضة في مبادرة الحكومة

«الوطن» تستعرض سعر السكر وباقي أسعار السلع الغذائية ضمن مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار وهي كالتالي.

- السكر

- العدس

- الفول

- البصل

- الجبن

- البيض

منتجات الألبان

- الدواجن ومشتقاتها