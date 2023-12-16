مؤسسة آدم حنين تعلن نتائج التصفيات الأولى في مسابقة النحت

أعلنت مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي عن أسماء المتسابقين الذين تخطوا مرحلة التصفيات الأولى لجائزة آدم حنين لفن النحت في دورتها الثامنة (2024).

لجنة تحكيم جائزة آدم حنين

تقدم 149 متسابقا للمشاركة في المسابقة في دورتها الثامنة وبعد عملية الفرز والتصفية الأولى لصور الأعمال التي تمت إلكترونيا بواسطة أعضاء لجنة التحكيم المكونة من:

الفنان أنسي أبو سيف – مصمم المناظر ومهندس الديكور وعضو مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي.

- الفنانة نازلي مدكور – فنانة تشكيلية

- الفنان شريف عبد البديع – فنان تشكيلي ونحات.

- الفنان ناجي فريد – فنان تشكيلي ونحات وعضو مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي.

وصل عدد المتسابقين إلى 47 متسابقا وهم :

إبراھیم حسن عبد الكريم

أحمد متولي سعيد

أمينة عاطف عبد المنعم

أنس حسن علوي

إيمان بركات

أيمن محمد سعید مصطفى خلاف

أيمن مصطفى حسین أبو خزيم

بلال مصطفى محمد فكري

تسنیم محمدعیاد ركابي

حازم رمضان عبدالعزيز الشناوي

حسام مصطفى رمضان

رنا عجم

ريم محمد

زينب صبحى حنفي محمود

سمر مجدي

سهيلة النويشي

سیزر سھیل مازوخ

شيماء لحماوي

علا الطوخي احمد محمد حلوه

فاطمة الزهراء حسن جلال

فاطمة محمد خالد ثابت

كريم عادل سلیم عبد الجواد

ليلة سويدان

مارينا أشرف صبري رياض

محمد احمد زيادة

محمد إيهاب محمد

محمد عبد الناصر شیحة

محمدعزت سید محمد

محمدعیسى حسانین محمد

مروة مجدي

منة الله مسعد عبد الرزاق

مونيكا عادل جاد

ميرنا إسحاق

نجوى إبراهيم عطية

ندى ماهر متولي

نسمة طلعت محمود فراج

نور عماد سعید رزيق

نورهان أيمن السيد إبراهيم

نورهان ماهر محمد إبراهيم

هاجر صلاح

ھاجرمحمد حلمي محمود

ھند رأفت عشري

هينار طارق

وئام علي عمرمحمد

يارا ولاء بیبرس

جائزة آدم حنين

وتستقبل مؤسسة آدم حنين الأعمال النحتية التي تخطت التصفيات الأولى من جائزة آدم حنين لفن النحت في دورتها الثامنة في شكلها النهائي من 1 وحتى 10 مارس 2024 بمقر مؤسسة آدم حنين بالحرانية لعرضها للفحص والتقييم مباشرة على لجنة التحكيم.

يذكر أن الدورة الأولى من الجائزة انطلقت في 15 سبتمبر 2016 وتم توزيع جوائزها في 31 مارس 2017.

وتهدف الجائزة إلى تحفيز النحاتين الشباب تحت سن الاربعين في مصر والعالم العربي، وإتاحة الفرصة لإلقاء الضوء على تجاربهم الإبداعية.