مؤسسة آدم حنين تعلن الفائزين بمسابقة «قريتي» للأعمال الفنية

أعلنت مؤسسة آدم حنين بالحرانية، أسماء الفائزين بمسابقة «قريتي» في دورتها الثانية والتي تقدمها المؤسسة، وذلك بعد تحكيم الأعمال الفنية التي وردت من قبل وزارة التربية والتعليم.

واجتمعت لجنة تحكيم المسابقة تحت إشراف مستشار التربية الفنية والتعليم الفني الدكتورة رباب عبد المحسن، برئاسة الدكتور حمدي عبدالله، وعضوية كل من الناقد صلاح بيصار، والناقدة سوزان شكري

الفائزون بمسابقة قريتي

وبعد الاطلاع على الأعمال الفنية المتقدمة لكل من المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، والتأكد من مطابقتها لشروط المسابقة، والمناقشة، توصلت اللجنة إلى القرارات التالية:

المرحلة الإعدادية

-الجائزة الأولى:

فازت بها الطالبة أسماء هاني سيد، مدرسة 25 يناير للتعليم الأساسي، الإدارة التعليمية/ الخارجة، محافظة الوادي الجديد

-الجائزة الأولى مكرر:

فازت بها الطالبة رهف عمرو محمد

مدرسة الشهداء الإعدادية- الإدارة التعليمية الخارجة، محافظة الوادي الجديد

-الجائزة الثانية:

فازت بها الطالبة منة محمود فودة

مدرسة مجمع رخا الرسمية للغات، الإدارة التعليمية بيلا، محافظة كفر الشيخ

-الجائزة الثانية مكرر:

فاز بها الطالب محمود إبراهيم أبو الفتوح حبيب

مدرسة الدكتور علي مشرفة الإعدادية بنين، الإدارة التعليمية دمياط، محافظة دمياط

-الجائزة الثالثة:

فازت بها الطالبة جنى أشرف عبدالمنعم

مدرسة 15 مايو الإعدادية بنات

الإدارة التعليمية بنها

المحافظة القليوبية