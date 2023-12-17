«The Boy and the Heron» يتصدر الإيرادات.. ويحقق 104 ملايين دولار

يواصل فيلم الأنمي الياباني «The Boy and the Heron» تصدر إيرادات شباك التذاكر لليوم السابع على التوالي، ونجح الفيلم في تحقيق إيرادات على المستوى المحلي في السينمات الأمريكية بلغت 17.9 مليون دولار، بينما حقق على مستوى العالم 86.7 مليون دولار، ليصل الإجمالي الذي حققه الفيلم لـ 104.7 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

وفي المركز الثاني جاء فيلم «The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes» الذي وصلت إيراداته المحلية لـ 139 مليون دولار، بينما وصل الإجمالي الذي حققه الفيلم على مدار 28 يوما، لـ 283 مليون دولار، بينما تراجع إلى المركز الثالث فيلم «Godzilla Minus One» محققا إجمالي إيرادات خلال 14 يوما لـ 59 مليون دولار.

«Napoleon» يتراجع للمركز الخامس في قائمة الإيرادات.. ويحقق 172 مليون دولار

وتقدم فيلم الرسوم المتحركة «Trolls Band Together» من المركز الخامس إلى المركز الرابع، محققا محليا إيرادات بلغت خلال 28 يوما، 175 مليون دولار، يليه في المركز الخامس بعد تراجعه من المركز الرابع فيلم «Napoleon» للمخرج ريدلي سكوت، الذي حقق إيرادات بلغت 172 مليون دولار خلال 23 يوما.